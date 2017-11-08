Кабинетные войны в Армении: над главой Генштаба сгущаются тучи

В связи с вступлением в силу некоторых положений новой Конституции Армении ожидаются кадровые изменения на всех уровнях власти, включая министерство обороны, сообщает газета "Грапарак" со ссылкой на собственные источники.

В связи с этими изменениями ожидается, в частности, увольнение действующего главы Генштаба Армении Мовсеса Акопяна. При этом самым вероятным кандидатом на эту должность является Левон Мнацаканян, который сейчас руководит силами карабахских сепаратистов.

Отмечается, что действующего главу Генштаба М.Акопяна отправят в отставку в связи с последним скандалом, связанным с поставками для минобороны.

Издание пишет, что дальнейшее нахождение Акопяна в должности — под сомнением также и по той причине, что он состоит в очень близких отношениях с экс-министром обороны Армении Сейраном Оганяном.

Напомним, что после тяжелого поражения в апрельской войне из армянской армии были уволены несколько генералов. Спустя некоторое время своей должности лишился также и министр обороны Сейран Оганян.