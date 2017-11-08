У опальных саудовских принцев отберут почти триллион долларов

Правительство Саудовской Аравии намерено конфисковать до 800 миллиардов долларов у заподозренных в коррупции принцев и чиновников. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Значительная часть активов подозреваемых находится за границей, что осложнит попытки вернуть деньги в страну. Но даже доля этой суммы может поправить финансы Саудовской Аравии, отмечает газета. Продолжительный период низких цен на нефть вынудил правительство делать займы на международном рынке, а также использовать средства резервных фондов, констатирует The Wall Street Journal.

В настоящее время арестовано более 60 принцев, высокопоставленных чиновников и бизнесменов королевства, но это - только начало масштабной антикоррупционной кампании, сообщил собеседник издания. Центральный банк страны уже заморозил счета «представляющих интерес» граждан.

В частности, по данным Bloomberg, состояние саудовского принца Аль-Валида бин Талала после ареста уже уменьшилось на 1,22 миллиарда долларов.

5 ноября в королевстве по обвинению в коррупции были задержаны 11 принцев и несколько десятков действовавших и бывших высокопоставленных чиновников. Решение об этом было принято Национальным антикоррупционным комитетом Саудовской Аравии, главой которого накануне был назначен наследный принц Мухаммад бен Салман.

Напомним: в июне сего года король Саудовской Аравии назначил министра обороны Мухаммада бен Салмана наследным принцем.