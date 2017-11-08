Ильхам Алиев вручил орден Хошбахту Юсифзаде

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил первому вице-президенту компании SOCAR Хошбахту Юсифзаде орден «Труда» I-й степени, сообщает официальный сайт главы государства.
Ильхам Алиев вручил награду Х.Юсифзаде в среду на торжественной церемонии по случаю добычи в Азербайджане 2-миллиардной тонны нефти.
Х.Юсифзаде награжден за долговременную эффективную деятельность в сфере нефтяной промышленности Азербайджана.
Как сообщалось ранее, Ильхам Алиев 19 сентября 2017 года подписал распоряжение о награждении Х.Юсифзаде орденом «Труда» 1-й степени.