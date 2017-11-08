Хуситы предложили убежище опальным саудовским принцам

Хуситское правительство Йемена предложило политическое убежище всем опальным саудовским принцам, пострадавшим от «антикоррупционной чистки», проводимой наследным принцем королевства Мохаммедом бин Салманом.

«Мы готовы предоставить убежище всем членам королевской семьи и всем гражданам Саудовской Аравии, которые хотят избегнуть преследования и угнетения», — говорится в заявлении хуситов.

В Сане отмечают, что любой подданный Саудовской Аравии будет «с радостью принят в братской соседней стране». Кроме того, в Йемене подчеркнули, что делают такой жест, не имея намерения извлечь из него какие-либо политические выгоды для себя.

Напомним, что ранее в Саудовской Аравии по обвинению в коррупции были арестованы 11 принцев, включая знаменитого инвестора - Валида бин Талаля, которого называют здесь «аравийским Уорреном Баффетом». Ещё несколько принцев в ходе "чистки" погибли при весьма загадочных обстоятельствах.