Подписаться на уведомления
 

Хуситы предложили убежище опальным саудовским принцам

 

Хуситское правительство Йемена предложило политическое убежище всем опальным саудовским принцам, пострадавшим от «антикоррупционной чистки», проводимой наследным принцем королевства Мохаммедом бин Салманом.

«Мы готовы предоставить убежище всем членам королевской семьи и всем гражданам Саудовской Аравии, которые хотят избегнуть преследования и угнетения», — говорится в заявлении хуситов.

В Сане отмечают, что любой подданный Саудовской Аравии будет «с радостью принят в братской соседней стране». Кроме того, в Йемене подчеркнули, что делают такой жест, не имея намерения извлечь из него  какие-либо политические выгоды для себя.

Напомним, что ранее в Саудовской Аравии по обвинению в коррупции были арестованы 11 принцев, включая знаменитого инвестора - Валида бин Талаля, которого называют здесь «аравийским Уорреном Баффетом». Ещё несколько принцев в ходе "чистки" погибли при весьма загадочных обстоятельствах.

334 просмотров


Старости
Новая афера: Волгоград завалили азербайджанскими монетами
Новая афера: Волгоград завалили азербайджанскими монетами
Наша погода
Сегодня 16° / 12°
9 Ноя 14° / 11°
10 Ноя 16° / 9°
11 Ноя 16° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   1.9721 AZN
1 RUB   =   0.0287 AZN

Новостная лента

Законом Милли Меджлиса: в судах вас защитят только адвокаты наша реакция
Взрыв на текстильной фабрике в Турции Есть погибшие и раненые
Чиновница Гульнар Гюнешли: «Замглавы города предлагал мне стать любовницей, я облилась бензином, меня уволили»
Сына экс-депутата Салахзаде не выпустили под домашний арест
Хуситы предложили убежище опальным саудовским принцам
Ильхам Алиев вручил орден Хошбахту Юсифзаде
Жена Сейрана Оганяна создает политическую партию
У опальных саудовских принцев отберут почти триллион долларов
Кабинетные войны в Армении: над главой Генштаба сгущаются тучи
В Крыму найден мертвым главный борец с монополиями
Трамп прилетел в Китай Видео
В Тбилиси напали на российских туристов
Twitter увеличил лимит символов до 280
В Дагестане устранили проблему на границе с Азербайджаном
Мамедъяров едет в Эфиопию
Вступившись за честь родственницы, гражданин Азербайджана убил человека
В Баку женщина жестоко расправилась со своим мужем
Синоптики обещают дожди: новый потоп в Баку?
Азербайджан добыл два миллиарда тонн нефти торжественное мероприятие
Трамп призвал к изоляции Северной Кореи
Украина может разорвать дипотношения с Россией
Манат продолжает укрепляться
В Баку построили дорогущий автовокзал, чтобы его разрушить приемная haqqin.az + наш спецреп
За девальвацией в Азербайджане стояли США Громкое заявление Михаила Хазина
Президенту Украины грозит 12 лет? haqqin.az из Киева, дело №42016000000000870
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться