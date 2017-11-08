Сына экс-депутата Салахзаде не выпустили под домашний арест

Сегодня в Насиминском районном суде под председательством Шалалы Гасановой состоялся судебный процесс по уголовному делу в отношении сына бывшего депутата Галиба Салахзаде – Алигусейна Салахзаде, сообщает коррескондент haqqin.az.

Согласно информации, адвокат А.Салахзаде подал ходатайство об избрании для его подзащитного меры пресечения в виде домашнего ареста. Однако ходатайство это не было принято судом.

Также на заседании пострадавший Эльбей Мирзалиев заявил о том, что отозвал прежнюю свою жалобу и в связи с этим намерен подать заявление в суд.

Очередное заседание суда назначено на 20 ноября.

Напомним: Алигусейну Салахзаде инкриминируется избиение сотрудника ОАО Azərsu с предъявлением обвинения по статье 315.2 (сопротивление или применение опасного для жизни или здоровья насилия в отношении представителя власти) УК АР. Решением Насиминского районного суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста сроком на три месяца.