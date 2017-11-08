Чиновница Гульнар Гюнешли: «Замглавы города предлагал мне стать любовницей, я облилась бензином, меня уволили»

27-летняя чиновница одного из гянджинских учреждений Гульнар Гюнешли пыталась покончить с собой. Причиной отчаянного шага стали сексуальные домогательствак ней начальника Управления по архитектуре ИВ Гянджи Махарата Мустафаева. Отказавшая 58-летнему ухажеру девушка вскоре оказалось без работы.

«Махарат Мустафаев был так настойчив, что я вынуждена была бежать от него в Баку. Нет инстанции, куда бы я не обратилась с заявлениями о недостойном поведении главы государственного учреждения, и нигде я не нашла поддержки. Оказавшись в безвыходном положении, решила свести счеты с жизнью. Облилась бензином и пыталась себя сжечь, но сотрудники полиции предотвратили самоубийство. Меня доставили в прокуратуру Сабаильского района, где я рассказала о Махарате Мустафаеве и почему дошла до суицида. Думала, что на этот раз все же начнут расследовать ситуацию и призовут Мустафаева, к ответу, но этого не произошло. Мне не оставили другого выбора, кроме как покончить с собой», - рассказала газете «Ени Мусават» Гульнар Гюнешли.

А предыстория попытки самоубийства такова. В 2013 году Гульнар Гюнешли была принята на должность архитектора в ИВ Гянджи, а через год она вышла замуж, родив в последующем двоих детей. В 2016 году на должность начальника Управления архитектуры и градостроительства ИВ Гянджи был назначен Махарат Мустафаев. Отношения между новым начальником и подчиненной поначалу были нормальные. Все изменилось, когда Гульнар Гюнешли развелась со своим мужем.

Из постановления помощника прокурора Сабаильского района Исмаила Ровшанова, расследовавшего уголовное дело о попытке самоубийства Гульнар Гюнешли:

«Пока Гульнар Гюнешли была беременна, отношение Махарат Мустафаева к ней было хорошим, он даже называл ее своей доченькой. Однако когда девушка родила, он начал признаваться ей в любви, писал любовные письма и предлагал жениться. Гульнар неоднократно говорила своему начальнику, что воспитывает двух детей, указывала на разницу в возрасте в 31 год и просила к ней не приставать. В декабре 2016 года она написала заявление об увольнении, начальник его не подписал. В январе 2017 года она снова написала заявление об увольнении и не выходила на работу. В марте Махарат Мустафаев позвонил ей и предложил вернуться на работу, обещая больше не тревожить ее. Учитывая, что девушка являлась единственным кормильцем в семье, она согласилась».

Примерно в то же время указом главы ИВ Гянджи при Управлении архитектуры и градостроительства был создан коммерческий сектор, и Гульнар Гюнешли была назначена его заведующей. Около месяца Мустафаев ее не беспокоил.

Однако потом он опять стал приставать к Гюнешли. Получив очередной отказ, он задействовал административный рычаг и начал увольнять ее сотрудников. Попытки пожаловаться привели к тому, что ее саму уволили с работы. Придя на работу, она увидела, что ее кабинет опечатан. Когда женщина решила забрать свои вещи, то Мустафаев вызвал службу охраны, которая грубо выставила ее из здания.

Но потерей работы злоключения молодой женщины, матери малолетних детей, не завершились. Махарат Мустафаев в очередной раз позвонил ей и пригрозил создать проблемы для ее брата. Гульнар в тот же день забрала детей и убежала в Баку.

В столице она стала напралять жалобы в Аппарат омбудсмена и Администрацию президента. 11 августа она предприняла попытку самосожжения, после чего ей позвонил лично глава ИВ Гянджи и вызвал на прием.

Девушке сказали, что ее не увольняли и что она может вернуться к работе. Однако спустя некоторое время травля возобновилась - Гюнешли пригрозили открыть на нее уголовное дело. И тогда она повторила попытку самоубийства…