31 октября Милли Меджлис принял законы о внесении изменений в Гражданский и Административный процессуальные кодексы, а также в Закон «Об адвокатах».

Внесенные в кодексы поправки предусматривают ограничения в отношении института представительства в гражданском и административном процессах. Согласно принятым законам, представителями физических лиц при рассмотрении гражданских или административных дел могут быть только их близкие родственники или адвокаты.

Приходится констатировать, что в сфере представительства в судах накопилось столько недостатков, что потребовалось вводить указанные законодательные ограничения.

Ведь до принятия данных изменений представителями в суде могли быть любые лица, при этом какие-либо требования относительно их юридического образования либо профессиональных навыков к представителям не предъявлялись. Правовое регулирование института представительства было минимальным, чем не преминули воспользоваться самые разнообразные личности, которые в силу отсутствия необходимой квалификации не могли вступить в ряды адвокатов. Поэтому не удивительно, что у большого числа людей, занимающихся представительством, вообще нет правового образования, а у некоторых нет даже высшего образования! Многие из них до начала своей «карьеры» в качестве представителей, занимались деятельностью, никакого отношения к юриспруденции не имеющей. Данное обстоятельство приводит к тому, что зачастую качество оказываемых представителями услуг находится на низком уровне.

Сказанное вовсе не означает, что все те, кто выступает в судах в качестве представителей, сплошь и рядом неграмотные непрофессионалы, однако их число среди представителей все же таково, что самым негативным образом повлияло на ситуацию в этой области.

Очень часто по причине неверно и неграмотно составленных представителями исковых заявлений, поданных в суды, многие граждане длительное время не могут добиться решения судебных споров или вовсе вовлекаются в ненужные судебные разбирательства. В результате клиенты тратят свое время, нервы и деньги впустую.

К сожалению, среди тех, кто избрал представительство своей «профессией», есть и такие, кто злоупотребляет доверием своих клиентов или, попросту говоря, обманывают их. Только за последние годы к уголовной ответственности за мошенничество были привлечены более двух десятков лиц, занимавшихся представительством. Были даже уникальные случаи, когда лица, ранее осужденные за мошенничество, занимались представительством и в результате обмана своих клиентов вновь оказывались на скамье подсудимых по обвинению в мошенничестве.

Что самое интересное, многие представители преподносят себя своим доверчивым клиентам именно как адвокаты. От этого страдает репутация настоящих адвокатов и объединяющей их Коллегии, которые в этой ситуации вовсе ни при чем.

У проблемы есть и фискальная сторона: не секрет, что многие представители не заключают со своими клиентами официальных договоров об оказании услуг, не декларируют свои доходы от представительской деятельности или декларируют только мизерную их часть и тем самым уклоняются от налогообложения.

То есть проблем, связанных с институтом представительства, предостаточно, и именно их призваны решить изменения, внесенные в Гражданский и Административный процессуальные кодексы. Теперь, как уже было отмечено, граждан по административным или гражданским делам, наряду с близкими родственниками, смогут представлять только профессиональные адвокаты. Кстати, такая практика существует во многих странах.

Принятые законы направлены в первую очередь на обеспечение более широких возможностей граждан профессиональной юридической помощью по гражданским и административным делам. Ведь деятельность профессиональных адвокатов детально регулируется как отдельным Законом об адвокатуре, так и процессуальными законами. Все эти законодательные акты устанавливают определенные профессиональные стандарты, которым адвокат должен соответствовать. И эти стандарты касаются, в том числе, и взаимоотношений адвокатов со своими клиентами, что дает последним дополнительные гарантии.

Изменения, касающиеся института представительства, вступают в силу с 1 января 2018 года. При этом законы содержат переходные положения, согласно которым те, представители, которые начали участвовать в деле до этой даты, смогут продолжить содействие в деле до его разрешения по сути в суде соответствующей инстанции. Таким образом переход к новым правилам должен быть максимально безболезненным для граждан.

И напоследок по поводу аргумента о том, что принятые изменения оставят без работы тысячи представителей. Сегодня спрос на профессиональные юридические услуги довольно высок, и по-настоящему грамотные и опытные юристы из числа представителей все так же будут востребованы. Им в то же время не составит особого труда стать членами Коллегии адвокатов, если у них будет такое желание. Это позволит пополнить Коллегию опытными кадрами, что, без всякого сомнения, необходимо. А вот разного рода проходимцам действительно придется прекратить обман своих клиентов.