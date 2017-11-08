Синоптики обещают дождливую погоду в Баку

Завтра в Баку и на Апшероне будет нестабильная погода: периодические дожди, местами - интенсивные. Ветер - попеременно усиливающийся, северо-западный, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на полуострове: ночью - 8 - 11°, днем - 13 - 15°; в Баку: ночью - 9 - 11°, днем - 13 - 15° тепла.
Атмосферное давление - выше нормы: 768 мм ртутного столба. Относительная влажность - 85 - 95%.
В районах Азербайджана также вероятны прерывистые дожди, местами - ливневые. В горных районах ожидается выпадение снега. Усилится западный ветер. Температура воздуха ночью составит здесь 5 - 9°, днем - 13 - 17°; в горах: ночью - 0 - 4°, днем - 4 - 8° тепла.