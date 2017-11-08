Apple запустила функцию перевода денег между iPhone

Сегодня стартует бета-версия новой функции Apple, которая позволяет отправлять денежные средства через сообщения на iPhone. Об этом сообщает TechCrunch.

Система получила название Pay Cash и доступна для всех пользователей с iOS 11.2 beta 2. В сообщениях пользователя появилась кнопка Apple Pay, которая позволяет инициировать платеж или запросить перевод у кого-то еще. При этом используется банковская карта, привязанная к Apple Pay.

Денежный перевод с дебетовой карты при помощи Apple Pay Cash не облагается комиссией.