Подписаться на уведомления
 

В Милли Меджлисе хотят повысить критерий нуждаемости

 

Депутаты Милли Меджлиса выступили за повышение размера критерия нуждаемости. Обсуждения проекта государственного и сводного бюджетов на 2018 год прошли в среду в парламенте страны.

Депутаты рекомендовали к обсуждению на пленарном заседании Милли Меджлиса весь бюджетный пакет на 2018 год, за исключением лишь закона "О критерии нуждаемости".

По мнению депутатов, сумма в 116 манатов является недостаточной, особенно учитывая, что такой же размер критерия нуждаемости был определен на 2017 год.

В республике прожиточный минимум на 2018 год прогнозируется в размере 173 манатов, что на 11,6 процента превышает показатель текущего года. По основным социально-демографическим группам населения размер прожиточного минимума составит: для трудоспособного населения - 183 маната, для пенсионеров - 144 маната, для детей - 154 маната.

518 просмотров


Старости
Сержа Саргсяна объявили российским губернатором
Сержа Саргсяна объявили российским губернатором Накануне визита в Москву
Наша погода
Сегодня 16° / 12°
9 Ноя 14° / 11°
10 Ноя 16° / 9°
11 Ноя 16° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   1.9721 AZN
1 RUB   =   0.0287 AZN

Новостная лента

В Ираке пропала азербайджанка
Встреча военных специалистов Азербайджана и Германии
Яркая сподвижница Гейдара Алиева Сегодня ей 66 лет
В немецких документах появится третий пол
В Вене обсудят карабахский конфликт
В Милли Меджлисе хотят повысить критерий нуждаемости
Apple запустила функцию перевода денег между iPhone
Ильхам Алиев принял чемпионов по шахматам Фото
Микаил Джаббаров организовал шествие в Тертере фото
Синоптики обещают дождливую погоду в Баку
Законом Милли Меджлиса: в судах вас защитят только адвокаты наша реакция
Взрыв на текстильной фабрике в Турции Есть погибшие и раненые
Чиновница Гульнар Гюнешли: «Замглавы города предлагал мне стать любовницей, я облилась бензином, меня уволили»
Сына экс-депутата Салахзаде не выпустили под домашний арест
Хуситы предложили убежище опальным саудовским принцам
Ильхам Алиев вручил орден Хошбахту Юсифзаде
Жена Сейрана Оганяна создает политическую партию
У опальных саудовских принцев отберут почти триллион долларов
Кабинетные войны в Армении: над главой Генштаба сгущаются тучи
В Крыму найден мертвым главный борец с монополиями
Трамп прилетел в Китай Видео
В Тбилиси напали на российских туристов
Twitter увеличил лимит символов до 280
В Дагестане устранили проблему на границе с Азербайджаном
Мамедъяров едет в Эфиопию
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться