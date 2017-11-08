В Милли Меджлисе хотят повысить критерий нуждаемости

Депутаты Милли Меджлиса выступили за повышение размера критерия нуждаемости. Обсуждения проекта государственного и сводного бюджетов на 2018 год прошли в среду в парламенте страны.

Депутаты рекомендовали к обсуждению на пленарном заседании Милли Меджлиса весь бюджетный пакет на 2018 год, за исключением лишь закона "О критерии нуждаемости".

По мнению депутатов, сумма в 116 манатов является недостаточной, особенно учитывая, что такой же размер критерия нуждаемости был определен на 2017 год.

В республике прожиточный минимум на 2018 год прогнозируется в размере 173 манатов, что на 11,6 процента превышает показатель текущего года. По основным социально-демографическим группам населения размер прожиточного минимума составит: для трудоспособного населения - 183 маната, для пенсионеров - 144 маната, для детей - 154 маната.