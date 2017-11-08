В Вене обсудят карабахский конфликт

Нагорно-карабахский конфликт будет обсуждаться в Вене на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщает Report.

Министериал пройдет 7 - 8 декабря.

"Главными приоритетами австрийского председательства в ОБСЕ, которые будут обсуждаться в ходе встречи, помимо снижения напряженности в зоне конфликтов на пространстве ОБСЕ, являются борьба с экстремизмом и радикализмом, а равно усилия по восстановлению доверия в рамках организации. Однако, несмотря на то, что нагорно-карабахский конфликт не будет отдельной темой министериала, у делегаций будет возможность ссылаться на этот вопрос в своих традиционных заявлениях", - сообщили в офисе председателя.

По словам представителя названной пресс-службы, на полях министериала в прошлые годы также проходили встречи сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Председательствовать на заседании в Вене будет действующий министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц, вторую же и третью рабочие сессии возглавят соответственно предыдущий и предстоящий председатели, сообщили в пресс-службе.