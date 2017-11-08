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В немецких документах появится третий пол

 

В свидетельствах о рождении, выданных в Германии, появится третий пол. Разработать соответствующие поправки в законодательство обязал парламент Федеральный конституционный суд, сообщает "Медуза".

Поправки, вводящие третий вариант в графе «пол» в свидетельствах о рождении, должны быть разработаны до конца 2018 года, говорится в решении суда, оглашенном 8 ноября.

Третьим вариантом пола может стать «интерсекс», «разный» или другое «позитивное определение пола», постановил суд.

Решение было вынесено по иску интерсекс-человека, который хотел сменить указанный в свидетельстве о рождении женский пол на «интерсекс» или «разный», но, по действующему законодательству, не мог это сделать. Иск ранее отклонили несколько судов низших инстанций.

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