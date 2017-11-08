Сегодня ей 66 лет

Известному государственному и политическому деятелю, экс-госсекретарю Азербайджана, лидеру Либеральной партии Лале Шевкет исполнилось 66 лет. Свой очередной день рождения Лала Шевкет отметила накануне, 7 ноября.

Редакция haqqin.az поздравляет Лалу Шевкет с этой знаменательной датой и желает ей крепкого здоровья и благополучия.

Лала Шевкет родилась 7 ноября 1951 года в городе Баку в семье историка и врача. После окончания в 1968 году 189-й бакинской средней школы она поступила в Азербайджанский медицинский институт.

С 1978 года работала в московском НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, пройдя все ступени от младшего до старшего научного сотрудника и ведущего специалиста института.

В 37 лет она успешно защитила докторскую диссертацию по организации и управлению здравоохранением и стала самым молодым в СССР доктором наук в этой области. Работала руководителем отдела организации и управления здравоохранением Научного центра минздрава России.

В 1991 году она была официально привлечена председателем правительства Российской Федерации Н. Силаевым к работе по разработке концепции социальной политики страны.

Трагические события «Кровавого января» 1990 года явились отправной точкой ее политической деятельности и поворотным моментом её жизни. 20 и 21 января она руководила подготовкой и проведением пресс-конференции в связи с этими событиями в постпредстве Азербайджана в Москве, благодаря чему весь мир узнал о варварской военной акции советской армии против мирного населения Баку.

В июне 1993 года она была приглашена в Баку в ту пору исполняющим обязанности президента Азербайджана Г. Алиевым и 7 июля была назначена на пост государственного секретаря Азербайджанской Республики. В январе 1994 года она подала заявление об отставке.

В 1995 году Лала Шевкет создала Либеральную партию Азербайджана и 3 июня 1995 года на учредительной конференции была избрана её председателем. 7 июня 2003 года на внеочередном съезде Либеральной партии Азербайджана Лала Шевкет подала в отставку с поста ее председателя, приняв решение баллотироваться в президенты республики как независимый кандидат.

В 2005 году, несмотря на уверенную победу на парламентских выборах, она отказалась от своего мандата. В настоящее время Лала Шевкет продолжает оставаться лидером Либеральной партии Азербайджана.

Сын Лалы Шевкет - наш коллега и сотрудник, возглавляющий англоязычную версию портала - Azeridaily.com.