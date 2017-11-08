Встреча военных специалистов Азербайджана и Германии

Азербайджанские и немецкие специалисты по вопросам военной психологии, военного законодательства, прессы и связи с общественностью провели сегодня встречу в рамках Программы двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Азербайджана и федеральным Министерством обороны Германии на 2017 год, сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики.

В ходе мероприятия были прочитаны лекционные доклады и состоялся широкий обмен мнениями по вопросам взаимоотношении между военнослужащими, их дисциплинарных прав и психологической подготовки во время военных операций, а также по другим темам.