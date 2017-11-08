В Ираке пропала азербайджанка

В Ираке пропала без вести отправившаяся в паломничество в Кербелу азербайджанка, сообщает Report.
Согласно информации, уже два дня как нет вестей от 62-летней Малахат Замановой.
Отмечается, что женщина отстала от группы азербайджанских паломников.
В Ираке пропала без вести отправившаяся в паломничество в Кербелу азербайджанка, сообщает Report.
Согласно информации, уже два дня как нет вестей от 62-летней Малахат Замановой.
Отмечается, что женщина отстала от группы азербайджанских паломников.
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