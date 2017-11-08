Сегодня в Министерстве молодежи и спорта состоялась пресс-конференция шахматистов сборной Азербайджана, ставшей победительницей командного чемпионата Европы, а также руководителей нашей Федерации – вице-президентов Махира Мамедова и Фаика Гасанова.

Встречу открыл заместитель министра молодежи и спорта Исмаил Исмайлов, отметивший важность этой победы. «Мы в третий раз за последние несколько лет стали чемпионами Европы. Опередили такую страну, как Россия!», - подчеркнул замминистра.

«Это была большая проверка для нас после неудачи на домашней Олимпиаде-2016, - говорит Фаик Гасанов. - Очень хотелось, чтобы шахматисты вернули нам уверенность. Неожиданно мы проиграли в 1-м туре относительно слабой сборной Италии. Хотя сейчас шахматы достигли такого уровня, что заведомо слабых команд в Европе почти нет.

В 1-м туре мы не выпустили Шахрияра Мамедъярова, чтобы у него хватило сил на весь чемпионат. Но проиграли. Я связываю неудачу с 18-часовой поездкой в Грецию. Думаю, что сказалась усталость.

Потом мы обыграли Австрию со счетом 4:0. Потом не смогли обыграть Испанию – 2:2. После этого команда собралась и одержала пять побед подряд.

В 6-м туре нас ждал матч с Арменией. Ребята были спокойны. Знали, что необходимо побеждать. Очень нервный матч завершился в нашу пользу, вселив дополнительные силы в команду. Мы обыграли Венгрию, которая одолела Россию.

Следующим соперником была как раз-таки Россия. Опять спокойно подготовились и победили 3:1. Это достаточно большой перевес.

Перед последним туром мы были на 1-м месте, опережая Россию и Украину на очко. Нам предстояло сыграть с украинцами. Это очень опытная команда. Сыграли с ними вничью, хотя могли и победить. В итоге именно мы стали чемпионами Европы!

Особо должен отметить Рауфа Мамедова. Он пересек отметку в 2700, набрал 8 очков из 9-ти возможных. Из пяти наших шахматистов трое стали медалистами на своих досках».

«Мы были вторыми по рейтингу перед стартом чемпионата и предполагали, что войдем в тройку, - говорит Махир Мамедов. - У каждого турнира своя драматургия и интрига. В Греции мы играли сильнейшим составом. Эльтадж Сафарли стал капитаном сборной. Всеми своими знаниями делился с капитанами. По его же словам, он отдал команде все, что мог, все свои шахматные запасы (улыбается).

Хочу отметить успешное выступление команды «Одлар Юрду» на клубном Кубке Европы. Это была отличная тренировка перед выступлением сборной. Я бы всегда хотел видеть такую команду у нас. О каждом нашем шахматисте можно много говорить – как об успехах, так и локальных неудачах.

Все наши шахматисты завершили турнир в плюсе. Была отличная атмосфера в команде, хорошие взаимодействия с представителями Министерства молодежи и спорта.

Надеюсь, что теперь мы успешно выступим и на Олимпиаде, которая пока для нас неудачный турнир. Верю, что в Батуми в следующем году мы сыграем удачно».

Рауф Мамедов поблагодарил своего тренера Александра Халифмана.

«Он был капитаном сборной Азербайджана, а теперь тренировал меня. Спасибо ему. Также мне помогал Эльтадж Сафарли – нынешний капитан нашей сборной», - отметил Мамедов.

«Все ребята были в отличной форме, хорошо подготовились, - считает Эльтадж Сафарли. - Это можно было сказать еще по клубному Кубку Европы, и наше выступление в Греции только подтвердило это. После неудачного 1-го тура мы продолжали верить в успех. Проявили характер и силу».

Шахрияр Мамедъяров рассказал об отличиях первой победы сборной Азербайджана на Евро, которая случилась в 2009 году, от нынешней.

«Отличие в том, что сейчас от нас уже ждали успеха, - говорит лидер нашей команды. - Мы были вторыми по рейтингу, а не пятыми и шестыми. Все были в хорошей форме. Спасибо Эльтаджу. Он на этот раз был капитаном. В целом все шахматисты внесли свой вклад. Дай Бог станем и 4-кратными чемпионами Европы».

Комментируя то, что сборная России играла на чемпионате Европы не сильнейшим составом, Шахрияр сказал следующее:

«У России очень длинная скамейка. У них не было Крамника, Карякина, Свидлера, но были опасные молодые игроки, которые хотели себя проявить. Они включили в состав тех шахматистов, которые успешно выступали в этом году. Россия была рейтинг-фаворитом, несмотря на отсутствие лидеров. А у нас не было за доской Эльтаджа Сафарли (смеется). Думаю, что, если даже бы они приехали сильнейшим составом, то мы все равно до конца боролись бы за чемпионство».

«Эльтадж не оставляет практические шахматы, - вступает в беседу Махир Мамедов. - Сейчас он шестой по рейтингу в нашей команде и исполнял очень важную функцию. Он может быть и играющим капитаном. Возможно, в будущем и Рауф будет тренировать.

Тенденция такова, что во многих видах спорта в нашей стране, в том числе и в футболе, мы стали доверять команды местным тренерам. И у наших шахматистов есть тренерский талант. Эльтадж тому пример. Возможно, каждый из наших нынешних шахматистов станет в будущем тренером».

Также Махир Мамедов оценил шансы наших гроссмейстеров на попадание в турнир претендентов, который пройдет в марте 2018 года в Берлине.

«У Теймура Раджабова все в своих руках, а Шахрияру Мамедъярову надо ждать результатов последнего этапа, так как он уже завершил выступление. Причем успешное выступление Теймура может быть на руку Шахрияру».