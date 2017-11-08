Казахстанец устал от одиночества и кастрировал себя

Житель города Шымкент в Казахстане самостоятельно удалил себе мошонку. Об этом в среду, 8 ноября, сообщает местный телеканал TVK.

Инцидент произошел 7 ноября. Прибывшим на место медикам 54-летний мужчина объяснил, что совершил этот поступок от одиночества — он устал мучиться отсутствием у него семьи и детей.

Пострадавшему сделали срочную операцию. «Поступил к нам очень тяжелым. Несколько дней он проведет в урологическом отделении», — сообщил врач-уролог шымкентской больницы Арман Бейсенов. В настоящее время физическое состояние мужчины квалифицируется как «стабильное».