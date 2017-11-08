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Ильхам Алиев: «Финансовое положение Азербайджана служит примером для многих государств»

 

«Азербайджан имеет достаточно нефтегазовых ресурсов, финансовое положение нашей страны служит примером для многих государств». Как передает АПА об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на торжественной церемонии, посвященной добыче двухмиллиардной тонны нефти в республике.

Глава государства отметил, что валютные резервы Азербайджана за 9 месяцев этого года возросли на 4,5 млрд долларов.

«Давосский экономический форум также отметил наши успехи. Нефтяные доходы Азербайджана аккумулируются в Государственном нефтяном фонде. Эти средства используются на важные социальные и инфраструктурные проекты. Азербайджан сегодня является политически и экономически независимой страной. Экономическую независимость обеспечивают нефтяной сектор, работники нефтяной промышленности. Нефтегазовый сектор и в последующие годы будет играть важную роль в развитии Азербайджана», - сказал он.

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