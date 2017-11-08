AzerGold и азербайджанский университет начали сотрудничество

Между закрытым акционерным обществом AzerGold и Азербайджанским государственным университетом архитектуры и строительства подписан меморандум о сотрудничестве, сообщает пресс-служба ЗАО.

Целью сотрудничества является повышение профессинальных навыков будущих специалистов, а также создание совместной деятельности в области образовательных, научных и производственных программ.

В церемонии подписания меморандума, прошедшей в здании универститета, приняли участие председатель ЗАО Закир Ибрагимов и ректор Гюльчохра Мамедова. В своих выступлениях они рассказали о преимуществах сотрудничества и их значении для развития отечественной горнодобывающей промышленности.

В соответствии с меморандумом, университет окажет помощь ЗАО в подготовке квалифицированных, отвечающих современным требованиям специалистов для реализации соответствующих структурных проектов. В этих целях предусматриваются привлечение в учебный процесс специалистов ЗАО, организация совместных симпозиумов и конференций, обучение студентов второго-четвертого курсов в “Летней школе” ЗАО и др.