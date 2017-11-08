Южная Корея закупает новые вертолеты

Южная Корея закупит 12 военных вертолетов на сумму $400 млн.

«В связи с ростом северокорейской угрозы на море Республика Корея осуществляет закупку военно-морских вертолетов в дополнение к уже поступившим на вооружение восьми противолодочным боевым машинам AW-159 Wildcat», — передает ТАСС сообщение Агентства оборонных закупок страны.

Как сообщается, планируется приобретение 12 вертолетов, которые будут приняты на вооружение к 2020 году. Предположительно, власти намереваются закупить машины марок AW-159, MH-60R и NH-90, однако точной информации о типах приобретаемых вертолетов нет.

Напомним: в последнее время в связи с активизацией ракетно-ядерной программы КНДР обострилась ситуация на Корейском полуострове. В июле Пхеньян дважды провел испытания прототипов межконтинентальной баллистической ракеты. 3 сентября республика объявила об успешном испытании водородного боезаряда.