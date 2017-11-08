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Скончалась дочь Людмилы Гурченко

 

Скончалась единственная дочь актрисы Людмилы Гурченко — Мария Королева, сообщает «СтарХит».

По имеющимся данным, Королева умерла на 59-м году жизни. Причины ее смерти не разглашаются.

Дочь Гурченко ушла из жизни несколькими днями ранее даты рождения своей матери: 12 ноября актрисе исполнилось бы 82 года.

Утверждается, что Королева чувствовала себя нехорошо и намеревалась обратиться к врачу, но до поликлиники дойти ей не привелось. Она умерла в подъезде своего дома. Тело обнаружила ее дочь Елена, запоздало вызвавшая скорую помощь.

Отец Королевой – сценарист Борис Андроникашвили. Сегодня телеканал «Россия 1» покажет выпуск программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» с участием дочери Гурченко, в котором имеется сюжет о встрече Королевой с ее грузинским сводным братом. Съемки эти проходили неделю назад.

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