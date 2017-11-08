МИД РФ: Встреча Мамедъярова и Налбандяна состоится до конца года

«Сопредседатели МГ ОБСЕ планируют организовать встречу глав МИД Азербайджана и Армении до конца года», - сообщили АПА в МИД РФ.

«Учитывая итоги прошедшего 16 октября в Женеве саммита в связи с урегулированием нагорно-карабахского конфликта, сопредседатели планируют организовать встречу глав МИД Азербайджана и Армении до конца года. До этой встречи сопредседатели проведут консультации с главами МИД Азербайджана и Армении по отдельности. В настоящий момент сопредседатели ведут работу над определением места и даты этих консультаций».

Напомним: министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров ранее заявлял о том, что 16 ноября он встретится в Москве с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.