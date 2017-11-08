Столтенберг: НАТО нужны новые корабли и подводные лодки

Военно-морские силы НАТО нуждается в дооснащении, в том числе новыми кораблями, подводными лодками и самолетами морского патрулирования, передает РИА Новости заявление генсека альянса Йенса Столтенберга.

"Мы определяем разные цели, необходимые нам, и распределяем их по странам. У нас есть особые запросы и цели в (военно-)морской области, которые касаются всех наших союзников. Да, есть некоторые запросы об увеличении возможностей на море - это могут быть корабли, подводные лодки или самолеты морского патрулирования или другие возможности на море", — сказал Столтенберг журналистам.

При этом он отметил, что требования в отношении новых сил и средств относятся к процессу оборонного планирования, а не к созданию нового командования для обеспечения безопасности транспортировок в Атлантике.

"Но когда мы говорим о новом объединенном командовании в Атлантике, то обсуждаем не только то, нуждаемся ли мы в новых возможностях. Это больше относится к процессу оборонного планирования. Но мы обсуждаем также и то, как лучше организовать и планировать безопасность транспортировок", — сказал генсек.