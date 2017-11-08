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Арабская коалиция бомбит хуситов в Йемене

 

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла серию ударов по северу Йемена, уничтожив более десятка полевых командиров мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситов), сообщил в среду арабский спутниковый телеканал Sky News Arabia.

По его информации, в результате удара по району Нахм к востоку от столицы Саны погибли 11 мятежников, которые занимались созданием ракет и другого вооружения.

Кроме того, самолеты коалиции совершили 12 налетов на военный лагерь повстанцев в провинции Хадджа на северо-западе страны, в результате чего погибли 50 человек. Бомбардировкам также подвергся город Саада, который считается оплотом хуситов.

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