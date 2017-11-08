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Роухани пригрозил Саудовской Аравии

 

Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани потребовал от Саудовской Аравии отказаться от антииранской политики, а также заявил, что ракетный обстрел хоуситами Эр-Рияда стал акцией самообороны, сообщает Newsru.co.il.

"Страны нашего региона должны помогать друг другу. Вы совершаете большую ошибку, отказываясь от нашей дружбы ради дружбы с Израилем и США. Это стратегический просчет", - заявил президент ИРИ.

По словам политика, в то время как Иран борется с террористами в Ираке и Сирии, Израиль и США расхищают природные богатства этих государств. "Они забирают вашу нефть, а взамен дают оружие, чтобы люди убивали друг друга", - сказал Роухани.

В ответ на заявление наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бин Салмана, что королевство оставляет за собой право ответить на иранскую агрессию, Роухани заявил, что никому не рекомендует заставлять Иран демонстрировать полноту своей мощи.

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