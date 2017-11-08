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Азербайджан отчитался перед ОПЕК

 

Азербайджан представил совместной технической комиссии мониторингового комитета ОПЕК данные о ежесуточной добыче нефти в стране в октябре в рамках выполнения Венского соглашения по сокращению производства, сообщили сегодня в министерстве энергетики, передает Trend.

Согласно данным ведомства, в октябре ежесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 800,6 тысячи баррелей, из которых 746,8 тысячи баррелей пришлись на сырую нефть, а 53,8 тысячи баррелей - на конденсат.

Ежесуточно экспортировалось 628 тысяч баррелей сырой нефти, 53,8 тысячи баррелей конденсата и 24,3 тысячи баррелей нефтепродуктов.

В ведомстве подчеркнули, что ОПЕК неоднократно оценивала Азербайджан как страну, активно выполняющую обязательства по соглашению о сокращении добычи нефти, и как лидера в этом направлении.

"Отметим, что в январе текущего года Азербайджан добывал 793,9 тысячи баррелей нефти в сутки, в феврале – 776,4 тысячи баррелей, в марте – 733,3 тысячи баррелей в сутки, в апреле - 781,1 тысячи баррелей, в мае – 785,3 тысячи баррелей, в июне - 793,7 тысячи, в июле – 796,7 тысячи, в августе – 734,8 тысячи баррелей, в сентябре – 785,7 тысячи баррелей в сутки", - сказали в минэнерго.

Совместная техническая комиссия была создана 22 января при мониторинговом комитете, созданном с целью контроля выполнения странами взятых на себя обязательств по сокращению добычи нефти.

Отметим, что в декабре прошлого года не входящие в ОПЕК одиннадцать стран (включая Азербайджан) на встрече производителей нефти в Вене согласились сократить добычу суммарно на 558 тысяч баррелей в день. Соглашение было заключено на первую половину 2017 года и продлено на заседании 25 мая до конца первого квартала 2018 года.

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