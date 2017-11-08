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Новая волна арестов принцев в Саудовской Аравии

 

В Саудовской Аравии начались новые аресты представителей политической и бизнес-элиты страны, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники в Эр-Рияде.

Отметим, что в прошлую субботу в Саудовской Аравии были арестованы 11 принцев, а также десятки должностных лиц и представителей бизнеса.

По информации Reuters, в среду началась новая волна арестов чиновников в Саудовской Аравии. Большинство арестованных – приближенные наследного принца Султана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда, который скончался в 2011 году.

Наряду с высокопоставленными чиновниками и представителями королевской семьи арестовано также большое количество чиновников среднего и низшего звена.

Напомним: о задержании в Саудовской Аравии 11 принцев, четверых министров, а также бывших чиновников стало известно на прошлой неделе. До этого король Салман создал Высший комитет по борьбе с коррупцией. Возглавил орган кронпринц Мухаммед бен Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд. Именно данное ведомство санкционировало указанные аресты. В числе обвинений, предъявленных задержанным в Саудовской Аравии членам королевской семьи, - отмывание денег, злоупотребление властью, взяточничество и растраты.

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