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Всеобщая забастовка в Каталонии

 

Тысячи людей собрались в среду на площади Сен-Жайме в центре Барселоны в рамках всеобщей забастовки, сообщает Интерфакс.

Люди требуют освобождения из-под стражи лидеров двух общественных движений и отстраненных от власти советников Женералитета (правительства Каталонии), а также отмены введенной Мадридом в действие 155-й статьи испанской Конституции, в соответствии с которой в автономии установилось внешнее управление.

В связи с акцией протеста возникли проблемы на автотрассах, с перебоями работает железнодорожное сообщение. Манифестанты перекрывают дороги, а в городе Жирона протестующим удалось пробраться к путям городского железнодорожного вокзала и блокировать на некоторое время отправление поездов.

Суд в Испании в середине октября постановил заключить по стражу двоих лидеров общественных каталонских организаций - "Национальная каталонская ассамблея" и "Омниум культураль", которые выступают за независимость региона от Мадрида. Глав этих организаций - Жорди Санчеса и Жорди Куишара обвиняют в подстрекательстве к мятежу в преддверии референдума о независимости Каталонии, который прошел 1 октября. Обоих арестовали без права освобождения под залог.

Позже под стражу были взяты также семеро ранее отстраненных от власти советников Женералитета. 

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