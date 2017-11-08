Подписаться на уведомления
 

Центробанк о курсе маната

 

Официальный курс национальной валюты Азербайджана по отношению к доллару на 10 ноября 2017 года установлен на уровне 1,7003 маната, сообщает ЦБА.

Таким образом действующий курс маната к доллару не изменился.

902 просмотров


Старости
Сержа Саргсяна объявили российским губернатором
Сержа Саргсяна объявили российским губернатором Накануне визита в Москву
Наша погода
Сегодня 16° / 12°
9 Ноя 14° / 11°
10 Ноя 16° / 9°
11 Ноя 16° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   1.9721 AZN
1 RUB   =   0.0287 AZN

Новостная лента

Сильный пожар в Москве
Ильхам Алиев о финансовой стабильности в Азербайджане
Арестована недвижимость сына Авакова
Генпрокурор взял под личный контроль дело Гульнар Гюнешли – жертвы домогательства Эксклюзив
Азербайджанские банки сократили внешний долг
Центробанк о курсе маната
Всеобщая забастовка в Каталонии
Ле Пен лишили депутатской неприкосновенности
Азербайджан наблюдает за военными учениями в Средиземном море
Новая волна арестов принцев в Саудовской Аравии
Азербайджан отчитался перед ОПЕК
Роухани пригрозил Саудовской Аравии
Арабская коалиция бомбит хуситов в Йемене
Столтенберг: НАТО нужны новые корабли и подводные лодки
МИД РФ: Встреча Мамедъярова и Налбандяна состоится до конца года
Взрыв на текстильной фабрике в Турции Есть погибшие и раненые; Обновлено
Скончалась дочь Людмилы Гурченко
Южная Корея закупает новые вертолеты
AzerGold и азербайджанский университет начали сотрудничество
Ильхам Алиев: «Финансовое положение Азербайджана служит примером для многих государств»
Казахстанец устал от одиночества и кастрировал себя
«Азеришыг» обучит журналистов
Украина расторгла договор с Россией о поставках вооружения
Азербайджанские шахматисты о победах над Арменией и Россией Пресс-конференция чемпионов
В Ираке пропала азербайджанка
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться