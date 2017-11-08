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Азербайджанские банки сократили внешний долг

 

Внешние обязательства банков, действующих в Азербайджане, на 30 сентября 2017 года составляют 2 млрд 706,5 млн манатов, что в 2,7 раза меньше показателя, имевшего место на начало текущего года, сообщили в Центральном банке, передает Интерфакс-Азербайджан.

При этом в сентябре внешние обязательства банков сократились в 2,4 раза, или на 3 млрд 721,8 млн манатов.

По данным Центробанка, на 30 сентября 2017 года суммарные иностранные активы азербайджанских банков составляют 5 млрд 268,2 млн манатов, что на 53,9% больше показателя на конец 2016 года. За сентябрь их объем увеличился на 33,4%, или на 1 млрд 318,4 млн манатов.

"Рост иностранных активов банков и уменьшение их внешних обязательств в сентябре связан с мерами по оздоровлению, проведенными в Международном банке", - отметили в ЦБА.

В 2016 году внешние обязательства банков в Азербайджане сократились на 12%.

Внешние обязательства банков в Азербайджане формируются: из кредитов, привлекаемых от нерезидентов, привлеченных депозитов от нерезидентов, а также ценных бумаг, размещенных в нерезидентах.

В Азербайджане лицензию на деятельность имеет 31 банк.

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