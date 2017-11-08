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Генпрокурор взял под личный контроль дело Гульнар Гюнешли – жертвы домогательства Эксклюзив

Автор: Отдел информации 

Первый заместитель генерального прокурора Рустам Усубов 7 ноября принял главу сектора Управления архитектуры и градостроительства Исполнительной власти Гянджи Гульнар Гюнешли в связи с ее обращением в Генпрокуратуру, сообщил в ответ на запрос haqqin.az глава пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Эльдар Султанов.

Прокуратуре города Гянджи были даны соответствующие поручения по полному, всестороннему и объективному расследованию фактов унижения достоинства Г.Гюнешли, угроз в ее адрес и других нарушений закона со стороны начальника Управления архитектуры и градостроительства Исполнительной власти Гянджи Махарата Мустафаева для принятия решения в соответствии с законом.

Генеральный прокурор Закир Гаралов взял под особый контроль проверку, начатую на основании обращения Гульнар Гюнешли.

Напомним, что 27-летняя чиновница одного из гянджинских учреждений Гульнар Гюнешли пыталась покончить с собой. Причиной отчаянного шага стали сексуальные домогательства к ней начальника Управления архитектуры и градостроительства ИВ Гянджи Махарата Мустафаева. Отказавшая 58-летнему ухажеру девушка вскоре оказалось без работы.

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