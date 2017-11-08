Арестована недвижимость сына Авакова

Суд Киева арестовал недвижимость сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова - Александра и бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря, передают "Украинские новости" сообщение заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимира Кривенко.
"Суд частично удовлетворил наши ходатайства и арестовал недвижимость Чеботаря и фигуранта дела Владимира Литвина. У Авакова квартира арестована", - сообщил он.
По словам прокурора, суды продолжают рассматривать ходатайства об аресте имущества подозреваемых.
На данный момент ни одно из таковых ходатайств отклонено не было.