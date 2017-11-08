Ильхам Алиев о финансовой стабильности в Азербайджане

«Наше финансовое положение стабильно, нет никаких проблем, хотя определенные круги хотят в этом вопросе принизить нас, преподнести все как будто финансовое положение Азербайджана не очень хорошее», - сказал сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии, посвященной добыче в Азербайджане 2-миллиардной тонны нефти, сообщает официальный сайт главы государства.

По словам президента, только за 9 месяцев 2017 года валютные резервы Азербайджана увеличились на $4,5 миллиарда, и до конца года тенденция эта сохранится.

Глава государства отметил, что внешний долг Азербайджана равен 18% от ВВП.

Ильхам Алиев также подчеркнул, что в 2018 году на поддержку нефтяной промышленности Азербайджана будут выделены значительные финансовые средства.

«Государство также продолжит оказывать поддержку Госнефтекомпании (SOCAR), даже с учетом того, что она сама зарабатывает деньги. Это наш стратегический актив», - указал президент.