Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством Рамеллы Аллахвердиевой продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении Гюльнары Сайпуллаевой, обвиняемой в отравлении своей малолетней дочери, сообщает корреспондент haqqin.az.

На заседании был оглашен приговор, в соответствии с которым Г.Сайпуллаева осуждена на 17 лет заключения.

Отметим, что гособвинитель потребовал приговорить обвиняемую к 18 годам тюрьмы.

Напомним: 14 июля жительница села Хил Кусарского района Гюльнара Сайпуллаева обратилась в правоохранительные органы с заявлением о внезапной смерти своей пятилетней дочери - Луизы Сайпуллаевой. Следствием по делу было установлено, что смерть девочки произошла по причине пищевого отравления. На допросе Г.Сайпуллаева заявила, что дала выпить ребенку молоко, в которое подмешала средство против насекомых.