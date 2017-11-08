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Убийца дочери приговорена к 17 годам haqqin.az из зала суда

Автор: Отдел информации 

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством Рамеллы Аллахвердиевой продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении Гюльнары Сайпуллаевой, обвиняемой в отравлении своей малолетней дочери, сообщает корреспондент haqqin.az.

На заседании был оглашен приговор, в соответствии с которым Г.Сайпуллаева осуждена на 17 лет заключения.

Отметим, что гособвинитель потребовал приговорить обвиняемую к 18 годам тюрьмы. 

Напомним: 14 июля жительница села Хил Кусарского района Гюльнара Сайпуллаева обратилась в правоохранительные органы с заявлением о внезапной смерти своей пятилетней дочери - Луизы Сайпуллаевой. Следствием по делу было установлено, что смерть девочки произошла по причине пищевого отравления. На допросе Г.Сайпуллаева заявила, что дала выпить ребенку молоко, в которое подмешала средство против насекомых.

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