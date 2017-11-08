Испанский суд отменил независимость Каталонии

Конституционный суд (КС) Испании отменил односторонне провозглашенную независимость Каталонии от Испании, утвержденную каталонским парламентом, сообщает газета El Mundo.

КС также аннулировал закон о переходном периоде, также принятом каталонским парламентом в начале сентября.

Кроме того, суд начал рассмотрение дела о неподчинении предыдущим решениям КС со стороны спикера парламента Карме Форкаделя и бывших членов президиума парламента автономии Аны Симо и Хосе Мария Эспехо по соответствующему иску, направленному испанским правительством.

Ранее, 31 октября, Конституционный суд приостановил действие резолюции о независимости, утвержденной каталонским парламентом, приняв к рассмотрению соответствующий иск испанского правительства.

По итогам проведенного в автономии 1 октября референдума каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого управления Каталонией из центра.

Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, а также о роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.