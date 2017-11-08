Ильхам Алиев о нефтегазовых запасах Азербайджана

«В этом году подписано новое соглашение в связи с продлением «Контракта века». Это еще раз свидетельствует о том, что у нас очень большие и богатые природные ресурсы», - сказал сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев на торжественной церемонии по случаю добычи двухмиллиардной тонны нефти в Азербайджане, сообщает официальный сайт главы государства.

«Когда мы строили нефтепровод Баку - Тбилиси - Джейхан, были силы, стремившиеся помешать нашей работе. Против нас велась клеветническая кампания, говорили, что будут проблемы с экологией. Несмотря на это, сегодня в Баку мы разбили парки на загрязненных в свое время местах. Говорили, что в Азербайджане нет нефти и что не надо строить трубопровод Баку - Тбилиси - Джейхан. Но вот мы добываем нефть уже в течение 20 лет, начиная с 1997 года, совместно с консорциумом. Только консорциумом Азери - Чыраг - Гюнешли добыто более 460 миллионов тонн нефти. Но доказанных запасов еще больше. Сегодня стал реальностью проект «Шахдениз». Подтвержденные запасы нефти в Азербайджане на сегодня составляют 1,5 млрд тонн, а прогноз запасов - 2 млрд тонн. С блока месторождений Азери - Чираг - Гюнешли на сегодня добыто 460 млн тонн нефти», - сказал президент.

По словам главы государства, подтвержденные запасы газа в Азербайджане оцениваются в 2,6 трлн кубометров, а прогноз по ним составляет примерно 3 - 4 трлн. кубометров.

«В 1994 году, когда подписывался контракт, запасы месторождения Азери - Чираг - Гюнешли были на уровне 511 миллионов тонн. Но сегодняшние расчеты показывают, что запасы месторождений как минимум в два раза объемней. Посмотрите, сколько нефти будет добыто до 2050 года! Поэтому я уверен, что наши прогнозы получат свое подтверждение. Месторождение Азери - Чыраг - Гюнешли будет работать как минимум до 2050 года. А месторождение Шахдениз будет действовать как минимум 100 лет», - подчеркнул Ильхам Алиев.