В Турции освободили оппозиционного журналиста

Суд Стамбула освободил корреспондента оппозиционной газеты Sözcü Гёкмена Улу, обвиненного в содействии террористам из организации Фетхуллаха Гюлена, сообщает Hürriyet.

Улу был задержан в мае этого года вместе с руководителями интернет-службы и финансовой службы Sözcü. Прокуратура посчитала их виновными в раскрытии местоположения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ночь попытки госпереворота (15 июля 2016 года. - Ред.). В ту ночь турецкий лидер находился в находящейся в городе Мармарисе гостинице "Гранд Языджи", фотографию которой Sözcü опубликовала.

По данным полиции, группа путчистов намеревалась захватить Эрдогана в отеле, который, однако, он своевременно успел покинуть.