В Нижнем Новгороде муж сотрудницы МВД убил их четырёхлетнего сына, чтобы "избавить жену от хлопот", сообщает паблик Mash.

По информации, семья жила дружно и мирно. Евгения много работала, будучи следователем местного МВД. Нагрузка особенно увеличилась в последнее время, когда в ведомство пришло новое начальство. Отец семейства ревновал любимую и часто устраивал ей скандалы по поводу продолжительного ее пребывания на службе.

Когда Евгения уходила на свое очередное суточное дежурство, мужчина устроил скандал, а днём написал жене странного содержания сообщение: "Мы ушли умирать". Женщина попробовала отпроситься с работы, но её не отпустили. А спустя несколько часов женщина-полицейский получила следующую эсэмэску: "Я избавил тебя от лишних хлопот".

Утром Евгения вернулась домой, однако сына своего не обнаружила. Тело четырёхлетнего Артёма с признаками насильственной смерти нашли через сутки за местными гаражами.

Первоначально сообщалось, что мужчина был задержан по обвинению в убийстве сына, но подробности происшедшего не разглашались.