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BMW представила новую версию седана M3 фото

 

Компания BMW показала новую версию седана M3 CS, которая оснащена форсированным мотором и доработанной подвеской. Эта версия является самой мощной в истории производителя и будет выпущена ограниченным тиражом, передает Car Throttle.

Автомобиль получил 3-литровую "шестерку", мощность которой составляет 460 лошадиных сил при 600 крутящего момента. Работает она в паре с 7-ступенчатым "роботом" DCT.

Данная версия седана весит на 50 килограммов меньше, нежели обычный M3. Это удалось сделать благодаря облегченным крыше, капоту и элементам кузова из карбона.

Известно, что производитель намерен выпустить лишь 1200 единиц таких автомобилей. Выпуск их ожидается весной будущего года.

 

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