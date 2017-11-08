Компания BMW показала новую версию седана M3 CS, которая оснащена форсированным мотором и доработанной подвеской. Эта версия является самой мощной в истории производителя и будет выпущена ограниченным тиражом, передает Car Throttle.

Автомобиль получил 3-литровую "шестерку", мощность которой составляет 460 лошадиных сил при 600 крутящего момента. Работает она в паре с 7-ступенчатым "роботом" DCT.

Данная версия седана весит на 50 килограммов меньше, нежели обычный M3. Это удалось сделать благодаря облегченным крыше, капоту и элементам кузова из карбона.

Известно, что производитель намерен выпустить лишь 1200 единиц таких автомобилей. Выпуск их ожидается весной будущего года.