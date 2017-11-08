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«Армян учат не любить азербайджанцев» Белорусский журналист о «тусклом» Ереване

Автор: Отдел спорта 

Журналист популярной белорусской спортивной газеты «Прессбол» Артем Фандо отправился в Ереван в связи с товарищеским матчем между футбольными сборными Армении и Беларуси.

То, что корреспондент увидел в Ереване, ярко иллюстрирует заголовок опубликованного им материала: «Если думаете, что в Беларуси жизнь не сахар, съездите в Армению».

«Из Армении уезжают, - пишет автор. - В США, в Россию, в Швейцарию, в Арабские Эмираты. Полузащитник «Торпедо-БелАЗ» (белорусский футбольный клуб. – Ред.) Камо Оганесян сменил Ереван на Жодино - и не жалеет. Когда-нибудь он вернется на родину. Там семья, которую он перевез с собой, но - не пошло, и она вернулась в Ереван. Собственное возвращение, пока есть возможность, он максимально оттягивает. Армения как бы подмигивает: если вы думаете, что в Беларуси жизнь не сахар, заезжайте к нам.

Понять до конца то, что рассказывает Камо, невозможно. Сколько ни вникай, мы все равно видим неустроенность Еревана лишь из окна автобуса, а они проживают все это каждый день с той стороны стекла».

Белорусский журналист пишет, что «армян учат не любить азербайджанцев».

«Все знают — почему, можно узнать — какими методами. Но узнать, и только - не прочувствовать. Я всегда думал, что эта соседская вражда проходит в основном на политическом уровне, что прохожий армянин не ненавидит прохожего азербайджанца. Однако и на бытовом уровне все оказалось гораздо сложнее.

Все, что есть сегодня у Армении, — величественное прошлое и тусклое настоящее, включающее непримиримые противоречия с Азербайджаном и Турцией. Нет даже Арарата, который находится на турецкой территории. Смотри, но не трогай!

Из-за напряженных отношений с соседями здесь гораздо больше думают о безопасности, чем о высоком. Войны нет, но на границе с Азербайджаном идет ежедневный снайперский обстрел с обеих сторон. Этот вопрос сегодня для страны важнее всего остального».

Гостю из Беларуси хватило даже пары-тройки командировочных дней, чтобы понять, что люди массово покидают Армению.

«Приезжаю на три дня в Ереван. Давай встретимся», - написал я перед поездкой своему другу Арсену, которого не видел лет сто. «Давай, - ответил он. - Только я в Женеве». Он проходит там стажировку в ООН. В офисе по делам беженцев. Кем бы он мог быть в Ереване? В лучшем случае открыть собственное кафе.

Вся толковая молодежь уезжает из Армении. Здесь катастрофически не хватает возможностей, чтобы раскрыться. Брат Оганесяна получил экономическое образование в лучшем ереванском университете, устроился в банк, получил оклад в 200 долларов. Работа требовала постоянных разъездов по городу. Только на это уходила большая часть денег. Пришлось уволиться из банка и пробовать себя в бизнесе. Менее терпеливые просто уезжают.

Население Армении — 3 миллиона человек, еще 8 миллионов армян проживают по всему миру. Если есть перспективы, они срываются с места, не считая до двух.

«Приезжаю на три дня в Ереван. Давай встретимся», — продублировал я сообщение Нареку, которого не видел столько же, сколько и Арсена. «Ха-ха, я как раз улетаю в Абу-Даби», — написал он. Что-то связанное с гостиничным бизнесом. Надолго.

Я думал, у меня есть друзья в Ереване. Оказалось — в Абу-Даби и Женеве…».

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