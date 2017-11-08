США вводят новые санкции против Кубы

Минфин США решил ужесточить санкции против Кубы. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Санкции коснутся армии и служб безопасности страны.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что продолжит поддерживать санкции против Кубы и Венесуэлы.
Минфин США решил ужесточить санкции против Кубы. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Санкции коснутся армии и служб безопасности страны.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что продолжит поддерживать санкции против Кубы и Венесуэлы.
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