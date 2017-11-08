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Турецкая оппозиция требует отставки премьер-министра Бинали Йылдырыма

 

Заместитель председателя оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Бюлент Тезджан призвал премьер-министра страны Бинали Йылдырыма подать в отставку в связи с тем, что его сыновья фигурируют в материалах Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) о деятельности офшорных компаний.

Также представлены данные о том, что сыновья турецкого премьер-министра связаны с офшорными холдингами. Согласно материалам ICIJ, Эркан и Бюлент Йылдырым являются единственными акционерами двух судоходных компаний.

В свою очередь, Йылдырым отверг обвинения в адрес своих сыновей, заявив, что ничего тайного в их бизнесе нет.

"Я всю жизнь работал в области судостроения и, занявшись политикой, передал свой бизнес детям. Утверждают, что они уклоняются от налоговых выплат, хотя компании занимают место среди фирм, которые больше всего платят налогов в Турции. Уже не впервые предъявляются эти обвинения, чтобы меня сломить. У меня есть неприкосновенность, но у моих детей ее нет, и если нужно провести проверку — хоть финансовую, хоть юридическую, то пусть ее проводят. Голословные обвинения неприемлемы", — сказал турецкий премьер журналистам.

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Турецкая оппозиция требует отставки премьер-министра Бинали Йылдырыма
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