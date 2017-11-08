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Брат Ровшана Ленкоранского и его банда остались в турецкой тюрьме на 4 месяца видео

Автор: Отдел информации 

Суд в Стамбуле принял решение об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении брата убитого «вора в законе» Ровшана Ленкоранского Намика Джаниева.

Решением суда, Намик Джаниев и члены его банды арестованы на четыре месяца.

Намик Джаниев

Как ранее сообщал haqqin.az, Намик Джаниев был задержан 2 ноября в ходе спецоперации, проведенной правоохранительными органами Турции в торговом центре Ömür alış-veriş, что в стамбульском районе Бакыр-кей. Группа киллеров из 13 человек, в которую входил и Джаниев, готовила нападение на дом недавно освободившегося из тюрьмы «вора в законе» Лоту Гули. Киллеры намеревались расправиться разом и с ним, и с его ближайшим окружением.

О том, что данная атака была тщательно спланирована, свидетельствуют фото, обнаруженные в памяти телефона Джаниева. На них, в частности, запечатлена детальная схема дома Лоту Гули и прилегающей территории.

Момент задержания группы киллеров

Вместе с тем турецкая газета Hürriyet со ссылкой на свои источники в полиции пишет, что Намик Джаниев прибыл в Турцию вместе с тремя своими соратниками. Уже в Стамбуле он вступил в контакт с лидером турецкой криминальной группировки «Ширинлер» Мехметом Сабри Ширином по прозвищу «Макс» и обсуждал с ним план устранения Лоту Гули.

За убийство Лоту Гули Намик Джаниев предложил турецкому мафиози рекордную сумму в 5 миллионов долларов. Именно для обсуждения деталей этой сделки криминальные авторитеты встретились в ресторане торгового центра Ömür alış-veriş.

В ходе проведенной правоохранительными органами Турции спецоперации были задержаны 13 человек, включая Мехмета Сабри Ширина, Намика Джаниева и Гаджи Бейлаганского, который считается киллером в банде Ровшана Ленкоранского. У задержанных было изъято 9 единиц огнестрельного оружия разного типа и большое количество патронов к ним.

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