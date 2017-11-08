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Запасы нефти в США неожиданно выросли

 

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 3 ноября, увеличились на 2,2 млн баррелей, или на 0,5%, до 457,1 млн баррелей, следует из обзора управления энергетической информации Минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Reuters, полагали, что запасы, напротив, уменьшились на 0,6%, или на 2,876 млн баррелей, до 452,024 млн баррелей, сообщает ПРАЙМ.

При этом товарные запасы бензина сократились на 3,312 млн баррелей и составили 209,537 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 3,359 млн баррелей до 125,562 млн баррелей, отмечает «Финмаркет».

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов бензина на 1,85 млн баррелей и запасов дистиллятов — на 1 млн баррелей.

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