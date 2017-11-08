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Фазиль Мамедов поручил тщательнее рассматривать жалобы на налоговиков

Автор: Отдел информации 

Министерство по налогам провело коллегиальное заседание для рассмотрения заявлений граждан, поданных в налоговые органы, и осуществления налоговых прогнозов, говорится в сообщении пресс-службы Минналогов.

Выступая на заседании министр налогов, советник Государственной налоговой службы первого ранга Фазиль Мамедов подчеркнул актуальность обоих этих вопросов, Министр отметил необходимость повышение уровня удовлетворенности граждан за счет строгого соблюдения всех требований законодательства.

Фазиль Мамедов заострил внимание на необходимости более интенсивной работы по обеспечению доходов государственного бюджета.

Было отмечено, что благоприятная бизнес-среда, созданная в стране, привела к увеличению числа налогоплательщиков, что, в свою очередь, требует предоставления налогового контроля и расширения охвата налогоплательщиков и повышения ответственности налоговых органов.

Министр налогов подчеркнул важность применения новых подходов в налоговой администрации, повышения эффективности управления, особенно подчеркивая необходимость повышения качества и ориентации на услуги налогоплательщиков, обеспечивая индивидуальный подход к каждому налогоплательщику, предпочитая более эффективные формы общения с субъектами предпринимательства.

На заседании коллегии был широко обсужден вопрос рассмотрения обращения граждан, поступающих в налоговые органы. Было отмечено, что Министерство налогов всегда держит в центре внимания вопрос объективного рассмотрения обращения граждан. Соответствующие доклады об обращениях граждан каждый месяц докладываются министру.

Однако, несмотря на это, в ходе соответствующих мониторингов и приема граждан было выявлено во время рассмотрения обращений иногда допускаются недочеты. Из-за этого, граждане порой вынуждены обращаться в вышестоящие государственные инстанции.

Министр отметил, что несколько дней назад подписал специальное распоряжение о рассмотрении обращений, направленных президенту и вице-президенту Азербайджана и поступивших для рассмотрения в Минналогов.

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