Суд Испании отменил независимость Каталонии

Конституционный суд Испании сегодня признал недействительной декларацию о независимости Каталонии, принятую в одностороннем порядке 27 октября, пишет El Mundo. Суд таким образом удовлетворил ходатайство центральных властей Испании.

Сегодня в Каталонии проходит масштабная забастовка. По сообщениям СМИ, в Барселоне собрались тысячи людей, требующих освобождения заключенных под стражу лидеров лидеров каталонских организаций — «Национальная каталонская ассамблея» и «Омниум культураль», которые выступают за независимость региона от Мадрида. Второе требование — отмена Мадридом действия 155-й статьи испанской конституции, в соответствии с которой в Каталонии введено внешнее управление.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции.