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Главу азербайджанской диаспоры могут депортировать из Украины

 

Председатель общественной организации "Объединенная диаспора азербайджанцев Украины" Хикмет Джавадов заявляет о его преследовании правоохранительными органами за занимаемую политическую позицию в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом он сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

Джавадов рассказал, что украинские государственные органы незаконно пытаются лишить его прав в Украине.

Он сообщил о наличии информации о том, что департамент защиты национальной государственности Службы безопасности Украины, в лице генерала Доценко начал отправлять по всем государственным структурам запросы с целью получения документов об организациях, а также их деятельности, к которым он как председатель гражданской организации "Объединенная диаспора азербайджанцев Украины" имеет отношение.

Хикмет Джавадов не исключил, что его могут депортировать из Украины.

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