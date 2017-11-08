Арабская коалиция сняла блокаду с крупнейшего йеменского порта

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравии сняла введенный ранее запрет на работу крупнейшего йеменского порта Аден, сообщил РИА Новости местный источник в провинции Аден.

Командование арабской коалиции в понедельник заявило, что закрывает все наземные, воздушные и морские порты Йемена после пуска ракеты по Эр-Рияду йеменскими повстанцами-хуситами. Коалиция объяснила решение закрыть порты тем, что действующий порядок контроля в них позволил хуситам получить баллистические ракеты.

"Руководство порта получило согласие со стороны арабской коалиции возобновить работу после трех дней с объявления коалицией закрытия всех морских, воздушных и сухопутных гаваней в Йемене", — заявил источник.

Аден таким образом вновь может принимать суда с товарами и гуманитарной помощью, добавил он.