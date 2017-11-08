Евросоюз одобрил санкции против Венесуэлы

Европейский союз одобрил введение санкций против Венесуэлы, в том числе эмбарго на поставки оружия этой стране, передает в среду ТАСС со ссылкой на AFP.

Как сообщают дипломатические источники агентства, осведомленные о планах ЕС, санкции были введены в ответ на политический кризис и конфликт между властями и оппозицией в Венесуэле. Они также включают запрет на поставки европейскими фирмами в эту страну электронного оборудования, которое может быть использовано для слежки за противниками правительства.

Решение о введении ограничительных мер было принято на уровне представителей 28 стран ЕС при центральных органах сообщества. Оно будет формально одобрено в будущий понедельник на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе.

С начала апреля Венесуэлу начали сотрясать акции протеста против действий исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента, который контролируется оппозицией. За это время погибли более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали.