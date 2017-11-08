США поддержали борьбу Турции против ПКК

Министры обороны США и Турции Джеймс Мэттис и Нуреттин Чаныклы в среду обсудили двустороннее сотрудничество в борьбе с терроризмом, сообщает пресс-служба Пентагона. Переговоры глав двух военных ведомств состоялись на полях министерской встречи НАТО в Брюсселе.

"Министр поблагодарил Чаныклы за постоянный критически важный вклад Турции в глобальную безопасность и борьбу с ИГ. Министр Мэттис признал угрозы для Турции и подтвердил, что США будут по-прежнему поддерживать Турцию в ее борьбе против ПКК и всех остальных террористических угроз", — говорится в сообщении.

Главы ведомств также согласились продолжить "весь комплекс двусторонних мероприятий и консультаций в сфере обороны и искать пути дальнейшего укрепления сотрудничества в этой области в будущем".