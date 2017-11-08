Подписаться на уведомления
 

США поддержали борьбу Турции против ПКК

 

Министры обороны США и Турции Джеймс Мэттис и Нуреттин Чаныклы в среду обсудили двустороннее сотрудничество в борьбе с терроризмом, сообщает пресс-служба Пентагона. Переговоры глав двух военных ведомств состоялись на полях министерской встречи НАТО в Брюсселе.

"Министр поблагодарил Чаныклы за постоянный критически важный вклад Турции в глобальную безопасность и борьбу с ИГ. Министр Мэттис признал угрозы для Турции и подтвердил, что США будут по-прежнему поддерживать Турцию в ее борьбе против ПКК и всех остальных террористических угроз", — говорится в сообщении.

Главы ведомств также согласились продолжить "весь комплекс двусторонних мероприятий и консультаций в сфере обороны и искать пути дальнейшего укрепления сотрудничества в этой области в будущем".

10 просмотров


Старости
Сержа Саргсяна объявили российским губернатором
Сержа Саргсяна объявили российским губернатором Накануне визита в Москву
Наша погода
Сегодня 15° / 12°
9 Ноя 14° / 11°
10 Ноя 15° / 9°
11 Ноя 16° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   1.9721 AZN
1 RUB   =   0.0287 AZN

Новостная лента

США поддержали борьбу Турции против ПКК
Евросоюз одобрил санкции против Венесуэлы
Юнкер призвал Турцию вернуться к европейским ценностям
В Грузии женщина умерла от сибирской язвы
Арабская коалиция сняла блокаду с крупнейшего йеменского порта
Месси назвал команду своей мечты
Главу азербайджанской диаспоры могут депортировать из Украины
Суд Испании отменил независимость Каталонии
Фазиль Мамедов поручил тщательнее рассматривать жалобы на налоговиков
В Москве горит рынок
Запасы нефти в США неожиданно выросли
Брат Ровшана Ленкоранского и его банда остались в турецкой тюрьме на 4 месяца видео
Турецкая оппозиция требует отставки премьер-министра Бинали Йылдырыма
США вводят новые санкции против Кубы
«Армян учат не любить азербайджанцев» Белорусский журналист о «тусклом» Ереване
BMW представила новую версию седана M3 фото
Иванов стал главой администрации в Дагестане
Мужчина убил сына, чтобы избавить жену от хлопот видео
В Турции освободили оппозиционного журналиста
Ильхам Алиев о нефтегазовых запасах Азербайджана
Ильхам Алиев выделил деньги шахматистам
Убийца дочери приговорена к 17 годам haqqin.az из зала суда
В Москве горит здание Службы внешней разведки Обновлено 18:16
Ильхам Алиев о финансовой стабильности в Азербайджане
Арестована недвижимость сына Авакова
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться